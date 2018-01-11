Кафе на проспекте Космонавтов ликвидируют в связи с расширением проезжей части

09:55 | 12.01.2018

Владельцы кафе «Свадебное» на проспекте Космонавтов, 138, в Екатеринбурге, где в марте 2016 года проходила криминальная сходка с её «разгоном» бойцами СОБР, вероятно, будут вынуждены прекратить деятельность. Собственники точки общепита обращались в министерство строительства Свердловской области с просьбой предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «общественное питание» земельного участка, расположенного под зданием кафе и находящегося в территориальной зоне индивидуальных жилых домов.



В министерстве бизнесменам отказали в связи с несоответствием проекту планировки и проекту межевания территории близлежащей территории. Согласно указанным проектам земельный участок входит в границы красных линий проспекта Космонавтов и предполагается для его расширения.



Напомним, что 30 марта 2016 года оперативники УБОП и ФСБ при силовом сопровождении бойцов СОБР пресекли криминальную сходку в данном кафе. Более 160 посетителей погрузили в автобусы и отвезли на Ясную, 22а, в отдел по борьбе с организованной преступностью. Подавляющее большинство задержанных — уроженцы Азербайджана, приехавшие в Екатеринбург со всей Свердловской области, из северных регионов (ХМАО, ЯНАО), Перми и других городов. Сходка проводилась под предлогом празднования дня рождения одного из авторитетов, Агаяра Агаева, который хотел поставить под свой контроль финансовые потоки в азербайджанской диаспоре.