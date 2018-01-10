Одобрено Главгосэкспертизой: в Екатеринбурге появится новая телебашня

22:24 | 11.01.2018

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство новой телебашни в Екатеринбурге высотой 236 метров. Телебашня будет расположена по адресу проспект Космонавтов, 99, а ее возведение займет 33 месяца.



По информации пресс-службы Главгосэкспертизы России, проектная документация и результаты инженерных изысканий соответствовали требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Возле башни будет расположен контрольно-пропускной пункт и административно-техническое здание.



Отметим, что строительство телебашни организует и финансирует ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС). Станция будет передавать 10 общефедеральных программ телевидения (так называемый первый мультиплекс), а также 3 радиопрограммы. Также новая вышка обеспечит показ 10 программ, входящих в состав второго мультиплекса.



Напомним, что решение о сносе недостроенной телебашни было озвучено губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в июле 2017 года. До 15 апреля 2018 года ее планируют уничтожить. Согласно проекту УГМК, на ее месте должна появиться ледовая арена.



Фото: newspile.ru