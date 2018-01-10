С февраля и до конца июля в Екатеринбурге перекроют движение по трем улицам

21:27 | 11.01.2018

С 1 февраля в Екатеринбурге начнут закрывать движение пешеходов и транспорта по трем улицам. Ограничения будут длиться вплоть до конца июля.



С первого дня февраля движение будет перекрыто на улицах Пирогова (от Анри Барбюса до Татищева) и Ключевской (от Мельникова до Пирогова), а с 15 февраля станет невозможным перемещаться по Татищева (от Мельникова до Репина).



По информации с сайта администрации города, причиной перекрытия улиц станет проведение работ по установке специальных технических средств, обеспечивающих безопасность горожан.



Фото: vkurske.com