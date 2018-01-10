В Екатеринбурге разыскивают инкассатора, прикарманившего один миллион рублей

20:50 | 11.01.2018

В Екатеринбурге разыскивают инкассатора, который пропал вместе с суммой размером один миллион рублей.



Факт произошедшего подтвердил СМИ представитель пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Евгений Крюков. По его информации, вчера, 10 января, в отделе полиции № 3 было принято заявление от инкассаторской организации о хищении денежных средств у группы сотрудников, находившихся в районе улицы Уральской. В совершении противоправных действий подозревается один из инкассаторов, входивший в состав данной группы.



В настоящее время обстоятельства преступления выясняет следственно-оперативная группа.



Фото: visasam.ru