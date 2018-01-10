В Екатеринбурге над недостроенной станцией метрополитена появится выставочный центр автоаксессуаров

20:28 | 11.01.2018

В Екатеринбурге над недостроенной станцией метрополитена «Бажовская» на перекрестке 8 Марта — Большакова появится выставочный центр автоаксессуаров. Об этом в министерстве строительства Свердловской области сообщили «Накануне.RU».



В ближайшее время на этой территории будет строиться подземный паркинг с наземным выставочным центром автоаксессуаров. Примечательно, что в конце декабря областной минстрой выдал соответствующее разрешение, действительное до февраля 2019 года, на строительство.



Отметим, что под землей на данном месте законсервирована перспективная станция екатеринбургского метрополитена — «Бажовская». В данный момент станция используется для транзитного проезда вагонов. Раннее сообщалось о том, что власти намерены построить выходы на поверхность только тогда, когда будет готова третья очередь метро. Будет ли это осуществимо и после начала строительства выставочного центра, остается неясным.



Фото: Накануне.RU