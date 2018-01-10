В Год экологии на Среднем Урале выявлено 44 несанкционированных свалки

19:24 | 11.01.2018

В 2017 году должностными лицами отдела земельного надзора Управления Россельхознадзора по Свердловской области выявлено 44 несанкционированных свалки на площади 23 гектара, сообщает пресс-служба ведомства. Кроме этого, при проведении совместных с органами прокуратуры проверочных мероприятий выявлено 3 несанкционированных карьера.



Всего по итогам контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 160 нарушений земельного законодательства на площади 5553 гектара, в том числе 13 нарушений по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ («Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы»), 18 нарушений по ч. 2 ст. 8.6 («Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами»), 67 нарушений по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, 12 нарушений по ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ и др.



За 2017 год составлено 128 протоколов об административных правонарушениях, выдано 141 предписание об устранении выявленных нарушений, вынесено 2 представления, 8 предостережений. Управлением Россельхознадзора по Свердловской области наложено 143 административных штрафа на сумму почти 7,5 миллионов рублей. Составлено 4 претензии о возмещении и взыскании ущерба, причиненного в результате земельных нарушений, на общую сумму 16 миллионов 720 тысяч рублей.