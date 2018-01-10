Алапаевец признался в убийстве коллеги бензопилой

В Алапаевске задержан ранее не судимый житель 1972 года рождения. Его подозревают в убийстве знакомого с помощью бензопилы, об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.Отмечается, что мужчины работали вместе, занимались заготовкой дров. Убийство произошло 7 января, когда они распивали спиртное.«Употреблять спиртные напитки компания начала еще во время заготовки дров. После работы застолье продолжилось по месту жительства подозреваемого. По предварительным данным, во время «фуршета» между мужчинами произошла ссора, в ходе которой один ударил второго. Простить такое даже близкому приятелю оказалось делом невозможным, вероятно, «приняли на грудь» чересчур много. Хозяин частного дома недолго думая схватил бензопилу, завел ее и, словно маньяк из фильма ужасов, начал пилить в прямом смысле этого слова обидчика в области головы, едва не отчленив ее полностью. Расправа закончилась быстро несовместимыми с жизнью травмами», — рассказал полковник Горелых.Сначала алапаевец пытался пустить сыщиков по ложному следу, сообщив, что обнаружил в собственном доме труп с признаками насильственной смерти. Прибывшая следственно-оперативная группа обнаружила хозяина жилища, одежда и руки которого были испачканы веществом бурого цвета, похожим на кровь. В результате мужчина признался в совершении убийства.Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, отделом СК Алапаевска данному гражданину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В отношении него по ходатайству следователя СКР избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу назначен и проводится комплекс судебных экспертиз, допрашиваются обвиняемый и свидетели.