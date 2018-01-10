В 2017 году ЕВРАЗ направил два миллиона рублей на приобретение конструкторов для детских садов Нижнего Тагила

ЕВРАЗ направил 2 млн рублей на приобретение развивающих конструкторов для занятий робототехникой в детских садах Нижнего Тагила. 135 наборов распределены в 34 подшефных детских сада ЕВРАЗ НТМК — МАДОУ «Радость». Оборудование предназначено для реализации проекта ранней профориентации «Сегодня дошкольник, завтра — металлург», который повышает у детей интерес к информационным технологиям и популяризирует инженерные профессии.Для проведения обучающих занятий закуплено современное интерактивное оборудование: конструкторы «Изобретатель машин», «Фантазер», сенсорный киоск «Игренок», базовые наборы LEGO, игровая развивающая среда «Навигатум в мире профессий», «Магнитные конструкторы», цифровые микроскопы, «Лего-мозаика», обучающий набор «РобоКидс» с программируемым устройством для раннего освоения робототехники.— ЕВРАЗ НТМК много лет помогает нам в организации профориентационной деятельности, — отметила директор МАДОУ «Радость» Елена Городилова. — Учебные наборы соединили игру и исследовательскую деятельность. Они помогают детям самостоятельно разобраться в азах работы механизмов и электроники, развивают аналитические навыки.ЕВРАЗ шефствует над детскими садами, школами, средними и высшими учебными заведениями Нижнего Тагила и Качканара. При поддержке компании в образовательных учреждениях обновляется учебное оборудование, приобретаются наглядные пособия, современные приборы для проведения опытов, различное интерактивное компьютеризированное оборудование.За каждым подразделением ЕВРАЗ НТМК закреплен соответствующий детский сад, и шефы оказывают посильную помощь: ремонтируют детские площадки, убирают территорию, участвуют в организации праздников. Также для популяризации металлургических профессий ежегодно в основные подразделения комбината организуются познавательные экскурсии для школьников 9–11-х классов.