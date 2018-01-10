Первое в новом году заседание свердловского правительства состоится 18 января

16:59 | 11.01.2018

Первое в 2018 году заседание правительства Свердловской области назначено на 18 января.



На повестке – вопрос о формировании благоприятной и комфортной социальной среды, ориентированной на укрепление семейных ценностей и традиций, в том числе в рамках Десятилетия детства.



Также собравшиеся обсудят доклад «О реализации общественных инициатив по укреплению семейных ценностей и традиций», рассмотрят ряд проектов постановлений, в том числе о распределении обязанностей между членами правительства, и другое.





Фото: nash-sport.com