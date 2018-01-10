Администрация Екатеринбурга изымает два земельных участка рядом с Центральным стадионом

16:32 | 11.01.2018

Администрация Екатеринбурга изымает для муниципальных нужд два земельных участка, расположенных рядом с «Екатеринбург Ареной». Речь идет об участках по адресам Мельникова, 13, и Репина, 24.



Участок на Мельникова собираются использовать для реконструкции улицы от ул. Татищева до Верх-Исетского бульвара, участок на Репина нужен для организации парковки автобусов болельщиков.



Напомним, что игры ЧМ-2018 пройдут в Екатеринбурге летом. Начало будет положено матчем Египет — Уругвай 15 июня. Еще один матч состоится 21 июня между Францией и Перу. 24 июня в Екатеринбурге сыграют Япония и Сенегал, а 27 июня — Мексика и Швеция.





Фото: sport-express.ru