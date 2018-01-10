Рубрика: Новости дня
15:59 | 11.01.2018
Сколько зарабатывают медицинские работники Екатеринбурга
Частные медицинские центры, поликлиники, больницы, детские общеобразовательные учреждения испытывают постоянную потребность в квалифицированных кадрах.
Средняя заработная плата, согласно данным портала, для медицинских работников с высшим образованием составляет 35 563 рубля.
Стоматолог
Больше всех зарабатывают врачи-стоматологи. В частном стоматологическом центре специалисту с большим опытом работы, имеющему рекомендации в профессиональной среде и действующие сертификаты, предлагают белую заработную плату в размере около 300 тысяч рублей, полный соц. пакет, постоянный поток клиентов, работу на современном оборудовании и материалах. А главное — регулярное посещение обучающих семинаров и мастер-классов, ведь медицинский центр заинтересован в высококвалифицированных сотрудниках.
Найдут работу в Екатеринбурге и стоматологи с небольшим стажем работы (от 3 лет). Зарплата у них меньше — от 50 до 80 тысяч рублей, но с приобретением опыта она существенно вырастет.
Врач-косметолог
Врач-косметолог за свой труд получает 50–70 тысяч рублей в месяц. Условием для устройства на работу является наличие диплома о высшем образовании, умение оказывать услуги врачебной эстетической и терапевтической косметологии, знание уходовых и инъекционных методик.
Обязательно — прохождение оплачиваемой двухмесячной стажировки, в процессе которой кандидат сможет продемонстрировать свои умения и приобрести недостающие навыки.
Работодатель гарантирует кроме оклада % от выполненной работы, профессиональный рост, скидки на все услуги, оказываемые компанией, удобный график и отпуск два раза в год.
Другие врачи
Оплата труда врачей с другой специализацией во многом зависит от выбранного ими места работы. Как правило, в муниципальных медицинских учреждениях она в разы меньше, чем в частных клиниках и центрах.
Так, например, врачу-неврологу в Нефтеюганской окружной клинической больнице им. В.И. Яцкив предлагают зарплату от 23 867 рублей, а в Медицинском объединении «Новая больница» на тех же условиях — 50 тысяч рублей.
Участковый врач-терапевт Центральной городской больницы сможет получить максимальную заработную плату в размере 50 тысяч рублей, а в стоматологической компании на Маяковского — 120 тысяч рублей.
Сегодня средняя заработная плата медиков не входит в топ самых высокооплачиваемых профессий по Екатеринбургу, но большое количество вакансий на сайте Gorodrabot.ru позволяет найти работу с достойной оплатой труда.
© «Вечерние Ведомости»
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