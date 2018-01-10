Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Рубрика: Новости дня


15:59 | 11.01.2018

Сколько зарабатывают медицинские работники Екатеринбурга

В Екатеринбурге представители одной из самых гуманных профессий в мире всегда востребованы. Ежемесячно на сайте Gorodrabot.ru для них открыто более 1000 предложений.

Частные медицинские центры, поликлиники, больницы, детские общеобразовательные учреждения испытывают постоянную потребность в квалифицированных кадрах.

Средняя заработная плата, согласно данным портала, для медицинских работников с высшим образованием составляет 35 563 рубля.

Стоматолог

Больше всех зарабатывают врачи-стоматологи. В частном стоматологическом центре специалисту с большим опытом работы, имеющему рекомендации в профессиональной среде и действующие сертификаты, предлагают белую заработную плату в размере около 300 тысяч рублей, полный соц. пакет, постоянный поток клиентов, работу на современном оборудовании и материалах. А главное — регулярное посещение обучающих семинаров и мастер-классов, ведь медицинский центр заинтересован в высококвалифицированных сотрудниках.

Найдут работу в Екатеринбурге и стоматологи с небольшим стажем работы (от 3 лет). Зарплата у них меньше — от 50 до 80 тысяч рублей, но с приобретением опыта она существенно вырастет.

Врач-косметолог

Врач-косметолог за свой труд получает 50–70 тысяч рублей в месяц. Условием для устройства на работу является наличие диплома о высшем образовании, умение оказывать услуги врачебной эстетической и терапевтической косметологии, знание уходовых и инъекционных методик.

Обязательно — прохождение оплачиваемой двухмесячной стажировки, в процессе которой кандидат сможет продемонстрировать свои умения и приобрести недостающие навыки.

Работодатель гарантирует кроме оклада % от выполненной работы, профессиональный рост, скидки на все услуги, оказываемые компанией, удобный график и отпуск два раза в год.

Другие врачи

Оплата труда врачей с другой специализацией во многом зависит от выбранного ими места работы. Как правило, в муниципальных медицинских учреждениях она в разы меньше, чем в частных клиниках и центрах.

Так, например, врачу-неврологу в Нефтеюганской окружной клинической больнице им. В.И. Яцкив предлагают зарплату от 23 867 рублей, а в Медицинском объединении «Новая больница» на тех же условиях — 50 тысяч рублей.

Участковый врач-терапевт Центральной городской больницы сможет получить максимальную заработную плату в размере 50 тысяч рублей, а в стоматологической компании на Маяковского — 120 тысяч рублей.

Сегодня средняя заработная плата медиков не входит в топ самых высокооплачиваемых профессий по Екатеринбургу, но большое количество вакансий на сайте Gorodrabot.ru позволяет найти работу с достойной оплатой труда.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
11.01.2018

22:24 | 11.01.2018
Одобрено Главгосэкспертизой: в Екатеринбурге появится новая телебашня

21:27 | 11.01.2018
С февраля и до конца июля в Екатеринбурге перекроют движение по трем улицам

20:50 | 11.01.2018
В Екатеринбурге разыскивают инкассатора, прикарманившего один миллион рублей

20:28 | 11.01.2018
В Екатеринбурге над недостроенной станцией метрополитена появится выставочный центр автоаксессуаров

19:56 | 11.01.2018
Ситуация на СПК «Северный» находится на контроле министерства сельского хозяйства края

19:24 | 11.01.2018
В Год экологии на Среднем Урале выявлено 44 несанкционированных свалки

18:36 | 11.01.2018
В Перми отремонтируют 17 дорожных объектов за счет федерального бюджета

18:23 | 11.01.2018
Уральская столица примет признанных звезд легендарных мюзиклов

18:15 | 11.01.2018
Владимир Кудряшов рассказал, как умные приборы учета позволяют сэкономить на коммуналке

18:13 | 11.01.2018
У родителей — абонентов «Мегафона» появилось больше возможностей по контролю за детьми

18:05 | 11.01.2018
В Перми задержан подозреваемый в краже аккумуляторов

17:55 | 11.01.2018
В декабре паллиативная помощь была оказана 50 семьям Прикамья

17:44 | 11.01.2018
Житель Прикамья провел полгода в колонии за неуплату алиментов

17:37 | 11.01.2018
Алапаевец признался в убийстве коллеги бензопилой

17:33 | 11.01.2018
В столице Прикамья введена в эксплуатацию система фотовидеофиксации

17:16 | 11.01.2018
В Копейске из мусора делают топливо RDF

17:15 | 11.01.2018
«Пить теперь можно не только чай»: чем порадует фестиваль «Старый Новый Рок — 2018»

17:09 | 11.01.2018
В 2017 году ЕВРАЗ направил два миллиона рублей на приобретение конструкторов для детских садов Нижнего Тагила

16:59 | 11.01.2018
Первое в новом году заседание свердловского правительства состоится 18 января

16:32 | 11.01.2018
Администрация Екатеринбурга изымает два земельных участка рядом с Центральным стадионом

15:59 | 11.01.2018
Сколько зарабатывают медицинские работники Екатеринбурга

15:53 | 11.01.2018
Борьба с туберкулёзом животных в Алапаевском районе продолжается. 30 голов скота из личных хозяйств подлежат убою

15:49 | 11.01.2018
В массовом ДТП на проспекте Космонавтов пострадали пять автомобилей и троллейбус

15:22 | 11.01.2018
Екатеринбуржца, избившего виновника ДТП, на год отправили в колонию

15:17 | 11.01.2018
В Кургане изменены пути следования нескольких автобусных маршрутов

15:06 | 11.01.2018
Курганец стащил в бутике в аэропорту Кольцово итальянские джинсы и парфюм

14:58 | 11.01.2018
ГИБДД: в Екатеринбурге из-за плохой уборки дорог страдают люди

14:42 | 11.01.2018
В Березовском сотрудницу Росреестра обвиняют в мошенничестве с 18 земельными участками

14:27 | 11.01.2018
Между Екатеринбургом и Верхней Пышмой запустили автобус с символикой ЭКСПО

13:55 | 11.01.2018
Свердловскому краеведческому музею присвоено имя Онисима Клера

13:40 | 11.01.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 10 января 2018 года

13:37 | 11.01.2018
В Перми отреставрируют здание краевого центра художественного образования «Росток»

13:32 | 11.01.2018
ДТП с участием трех грузовиков произошло на Тюменском тракте

13:09 | 11.01.2018
Полиция разыскивает очевидцев жестокого обращения с собакой на Широкой Речке

12:51 | 11.01.2018
МУГИСО формирует перечень торговых центров, которые перейдут к уплате налогов по кадастру с 2019 года

12:48 | 11.01.2018
Экс-глава курганского транспортного управления Лев Сомов не смог обжаловать увольнение в суде

12:32 | 11.01.2018
В пермском конкурсе «Мужчина в образовании» примут участие более ста педагогов

12:30 | 11.01.2018
Теннисистка из Екатеринбурга примет участие в Australian Open

11:56 | 11.01.2018
На «Лыжне России — 2018» в Екатеринбурге откроют обучающий пункт

11:51 | 11.01.2018
В Прикамье состоялся рождественский благотворительный концерт

11:45 | 11.01.2018
На формирование комфортной городской среды Зауралью выделят более 170 млн рублей

11:42 | 11.01.2018
В Красноуральске директор управляющей компании избил пенсионера

11:36 | 11.01.2018
Пермский край занял второе место в Дельфийском рейтинге субъектов РФ

11:31 | 11.01.2018
На Урале пройдет III Рождественский полумарафон «У Ганиной Ямы»

11:00 | 11.01.2018
Директора серовской школы обвиняют в служебном подлоге

10:47 | 11.01.2018
В Екатеринбурге сгорел частный дом, где нелегально проживали мигранты

10:22 | 11.01.2018
Прокуратура проверит мини-садик в Каменске-Уральском, где получил травму полуторагодовалый ребенок

10:09 | 11.01.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 10 января 2018 года

09:57 | 11.01.2018
Сергей Карякин сломал руку и выбыл из гонки «Дакар»

09:39 | 11.01.2018
На Урале серийные похитители Hyundai Solaris получили по пять с половиной лет строгого режима


Мы в соцсетях





Архив
«    Январь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 


 