В массовом ДТП на проспекте Космонавтов пострадали пять автомобилей и троллейбус

15:49 | 11.01.2018

Сегодня возле дома № 56 на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге произошло массовое ДТП – у автомобиля Lada Largus отказали тормоза, машина врезалась в троллейбус. Также повреждения получили Subaru, Kia, Mazda и Toyota.



К счастью, в ДТП никто не пострадал.





Фото: cherra.ru