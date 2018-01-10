Екатеринбуржца, избившего виновника ДТП, на год отправили в колонию

15:22 | 11.01.2018

Екатеринбуржца Сергея Курицына осудили на год в колонии общего режима за причинение тяжкого вреда здоровью виновника ДТП, передает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В аварию вблизи села Покровское Каменского района в феврале 2017 года попал автомобиль, которым управляла супруга Курицына. После ДТП мужчина избил виновника ДТП. Потерпевший получил множественные телесные повреждения, в том числе закрытый перелом шеи, который был квалифицирован как тяжкий вред здоровью.



На суде мужчина оправдывался тем, что избил потерпевшего в состоянии сильного душевного волнения (аффекта), комиссия экспертов опровергла данный факт.



Кроме реального лишения свободы, подсудимый должен выплатить 500 тысяч в качестве компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.





Фото: myaltai.com