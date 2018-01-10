ГИБДД: в Екатеринбурге из-за плохой уборки дорог страдают люди

Госавтоинспекция заявила о неудовлетворительном состоянии дорог в уральской столице. Плохая уборка дорог провоцирует возникновение ДТП.«Только за вчерашний день в уральской столице зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых травмы получили 6 человек, в том числе 1 ребенок», — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.Сотрудники ГИБДД фиксируют недостатки зимнего содержания: рыхлый снег на проезжей части, снежный накат, наличие снежных валов вдоль бордюра, а также в треугольниках видимости, заснеженные тротуары.Такая же ситуация наблюдается в Ревде, Полевском, Асбесте, Каменске-Уральском, Первоуральске и других городах.«Установлено, что образование недостатков зимнего содержания стало возможным в первую очередь по причине невыполнения подрядными организациями работ, позволяющих предупредить образование снежного наката, а именно невыполнения обработки покрытия проезжей части противогололедными материалами еще до начала выпадения осадков. Кроме этого, работы по ликвидации последствий снегопадов по-прежнему ведутся в ночное время. Соответственно, в течение дня выпавший снег еще больше уплотняется и укатывается на проезжей части транспортными средствами», — добавили в пресс-службе.С начала года в Свердловской области было выдано 628 предписаний на устранение недостатков дорожной сети.