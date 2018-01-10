В Березовском сотрудницу Росреестра обвиняют в мошенничестве с 18 земельными участками

14:42 | 11.01.2018

В Березовский городской суд поступили материалы уголовного дела по обвинению 28-летней сотрудницы местного отдела Росреестра и ее 41-летнего подельника в мошенничестве с земельными участками пожилых садоводов.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ноябре 2015 года обвиняемые вступили в преступный сговор и похитили 18 земельных участков, расположенных на территории Садового потребительского общества № 127 «Дачник».



Злоумышленники выбирали престарелых собственников и от их имени подписывали договоры купли-продажи. В качестве покупателей выступали знакомые и родственники мужчины, которые либо не знали, что на них будет оформлена земля, либо были введены в заблуждение.



Затем сотрудница Росреестра, используя свое служебное положение, регистрировала документы. Ущерб от действий мошенников составил более 3,3 млн рублей.





Фото: mordovia.sledcom.ru