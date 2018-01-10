Между Екатеринбургом и Верхней Пышмой запустили автобус с символикой ЭКСПО

14:27 | 11.01.2018

Новый полунизкопольный автобус НефАЗ, рассчитанный на 110 пассажиров, будет курсировать между Екатеринбургом и Верхней Пышмой (маршрут № 111). В поддержку российской заявки на ЭКСПО-2025 на автобусе размещена специальная символика.



«Проведение выставки для Свердловской области станет катализатором экономических и социальных процессов. Мы не просто приблизим будущее, мы создадим его. Это серьезный инструмент инвестиционного роста, формирования новых возможностей для динамичного развития всех муниципалитетов, роста качества жизни людей», — считает глава региона Евгений Куйвашев.



Напомним, что за право проведения выставки в 2025 году Екатеринбург соперничает с Парижем, Баку и Осакой.