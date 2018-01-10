Свердловскому краеведческому музею присвоено имя Онисима Клера

13:55 | 11.01.2018

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина подписала приказ о присвоении Свердловскому областному краеведческому музею имени основателя Уральского общества любителей естествознания Онисима Егоровича Клера.



Клер приехал в Россию из Швейцарии, когда ему было 17 лет. В 1867 году он переехал в Екатеринбург, где нашел место учителя французского языка.



По инициативе Клера было создано Уральское общество любителей естествознания и краеведческий музей. Первое заседание общества состоялось в 1870 году.





Фото: tourister.ru