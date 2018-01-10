Полиция разыскивает очевидцев жестокого обращения с собакой на Широкой Речке

13:09 | 11.01.2018

В Екатеринбурге полиция продолжает выяснять обстоятельства, при которых в районе ЖК «Хрустальногорский» погибла собака. В связи с этим разыскиваются очевидцы возможного преступления.



«В ходе проверки будет установлено, действительно ли причиной смерти животного стали умышленные действия какого-либо лица, а также имеются ли в данном случае признаки жестокого обращения с животным. Полиция также просит очевидцев возможных противоправных действий обращаться в органы внутренних дел», — сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.



Напомним, что труп животного был обнаружен несколько дней назад привязанным за хвост к забору.



По словам хозяйки, 30 декабря Рекса увели с территории частного дома и издевались над ним.



«Сломали замки, били его уже там, взрывали петарды даже в его чашке с едой», — рассказала женщина.



Напомним, что санкция за жестокое обращение с животными предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы.