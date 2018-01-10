МУГИСО формирует перечень торговых центров, которые перейдут к уплате налогов по кадастру с 2019 года

12:51 | 11.01.2018

С 2019 года часть торговых и бизнес-центров Свердловской области перейдут от уплаты налога по среднегодовой стоимости к кадастровой стоимости.



«Собственники объектов недвижимого имущества вправе обращаться в Министерство по вопросам формирования проекта перечня на 2019 год с предоставлением выписок из Единого государственного реестра недвижимости на объекты и земельные участки, на которых они расположены, а также документов технического учета (инвентаризации)», - сказали в пресс-службе МУГИСО.



Отметим, что в перечень на 2018 год попали 327 объектов, расположенных в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Серове, Ревде, Асбесте, Березовском, Верхней Пышме и других городах.



Перевод объектов от уплаты налога по среднегодовой стоимости к кадастровой стоимости обычно приводит к росту доходов бюджета.





Фото: bessarabiainform.com