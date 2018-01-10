Теннисистка из Екатеринбурга примет участие в Australian Open

12:30 | 11.01.2018

16-летняя екатеринбурженка, воспитанница детско-юношеской спортивной школы «Локомотив» Камилла Рахимова, примет участие в турнире Большого шлема, который с 20 по 27 января пройдет в Австралии.



Рахимова — мастер спорта по теннису. Сейчас она входит в тридцатку лучших спортсменок мира среди девушек до 19 лет. В ее активе 10 медалей всероссийских и международных соревнований.



С 2013 года Рахимова входит в основной состав юношеской сборной команды России по теннису. В 2017 году попала в число двенадцати перспективных спортсменов страны.





Фото: дюсш8локомотив.екатеринбург.рф