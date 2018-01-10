На «Лыжне России — 2018» в Екатеринбурге откроют обучающий пункт

11:56 | 11.01.2018

В Свердловской области полным ходом идет подготовка к проведению традиционного спортивного массового мероприятия «Лыжня России». Гонка состоится 10 февраля.



В уральской столице центральной площадкой, как и ранее, выбрана трасса возле «Екатеринбург-ЭКСПО». Дистанция составит 2025 метров, что символизирует всемирную выставку, за проведение которой борется уральская столица.



По словам организатора соревнований Дмитрия Чукреева, в этом году екатеринбуржцев ждет новшество — пункт обучения езде на лыжах.



«Площадка полностью очищена от сухостоя, выкошен камыш. Сейчас завозится снег, засыпается на будущую трассу и укатывается специальной техникой. Все работы идут по плану. Новшеством «Лыжни России» в Екатеринбурге станет открытие пункта обучения езде на лыжах. Все желающие, но не умеющие кататься смогут взять уроки у опытных инструкторов», — рассказал Чукреев.



Раздевалки, зоны питания и регистрации разместятся в третьем павильоне экспоцентра. Участников обеспечат горячим питанием и униформой — шапочками и майками. От станции метро «Ботаническая» будут ходить шаттлы.