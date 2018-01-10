В Красноуральске директор управляющей компании избил пенсионера

11:42 | 11.01.2018

В Красноуральске директор управляющей компании «Технология энергосбережения», экс-кандидат в депутаты городской думы от партии «Родина» Вадим Ларшин избил пожилого мужчину, который работает у него сторожем в местной бане. Что послужило причиной столь жестокого обращения с пенсионером, не уточняется. По некоторым данным, у пострадавшего диагностирован перелом, он обратился с заявлением в полицию.



Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил veved.ru информацию об инциденте.



«Действительно, такой инцидент имел место быть в новогодние праздники. Сообщение о случившемся в территориальный ОВД поступило от потерпевшего 4 января с просьбой привлечь к ответственности своего обидчика. Пожилой мужчина работал на местном предприятии в суточном режиме сторожем-истопником. В тот день директор приехал на объект и не обнаружил дежурного. Диспетчер позвонил сторожу, узнал, где он находится. Как выяснилось, тот ненадолго отлучился и по телефону сообщил, что скоро вернется. Когда директор предприятия стал уезжать, он встретился с подчиненным и, по предварительным данным, избил его и на словах уволил за отсутствие на рабочем месте. Потерпевший добрался до дома, откуда его супруга вызвала неотложку. После оказания необходимой медицинской помощи потерпевшего отпустили, он проходит амбулаторное лечение. Сотрудники полиции по данному факту проводят проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза, по её результатам в зависимости от степени тяжести причиненной травмы потерпевшему будет принято соответствующее процессуальное решение», — отметил полковник Горелых.



Как ранее сообщала газета «МК-Урал», ООО «УК ТЭС» славится в Красноуральске долгами перед ресурниками за электроснабжение, водоотведение, отопление, водоснабжение, хотя собственники квартир и другие потребители платят по квитанциям в нормальном объеме, позволяющем работать без долгов. Деятельность УК неоднократно проверялась Департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, выявлялись нарушения, выдавались предписания об их устранении.



10 августа сотрудники полиции провели обыски в офисе «УК ТЭС». Правоохранителями было возбуждено уголовное дело № 160432133 по ч. 1 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере») по факту присвоения 250 тысяч рублей, полученных от населения в качестве платы за коммунальные услуги. Имея на расчетных счетах денежные средства, собранные с населения за оказанные коммунальные услуги, УК не перечислила их в муниципальное предприятие «Красноуральская теплосетевая компания».