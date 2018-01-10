На Урале пройдет III Рождественский полумарафон «У Ганиной Ямы»

11:31 | 11.01.2018

У монастыря Святых Царственных Страстотерпцев пройдет III Рождественский полумарафон «У Ганиной Ямы». Мероприятие назначено на субботу, 13 января.



Для бегунов подготовили дистанцию 21 км 100 м — четыре круга от паломнического центра «Ганина Яма» в сторону Среднеуральска. В этом году участие в полумарафоне примут около 300 человек — любителей бега из Москвы, Екатеринбурга, Тюмени, Тобольска, Нефтекамска и других городов.



Отметим, что во время забега по данному маршруту будет ограничено движение транспорта.





Фото: overtime.life