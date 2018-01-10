Директора серовской школы обвиняют в служебном подлоге

11:00 | 11.01.2018

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Служебный подлог» в отношении директора серовской школы № 15.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, директор внесла в документы недостоверные сведения о трудоустройстве своей знакомой воспитателем группы продленного дня. При этом женщина никогда не работала и не собиралась работать в школе.



О факте подлога сообщили работники образовательного учреждения. Сейчас проводится расследование.





Фото: dagzhkh.ru