В Екатеринбурге сгорел частный дом, где нелегально проживали мигранты

Накануне на улице Памирской в Екатеринбурге сгорел частный деревянный дом. Площадь пожара составила 100 кв. метров. Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние дома. Никто не пострадал.«Сгорели надворные постройки, повреждены кровля и внутренняя отделка стен частного жилого дома», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.Сейчас устанавливаются причины происшествия.По словам очевидцев, во время пожара из дома выбежали и скрылись около 10 человек. Жители рассказали, что ранее в заброшенном доме тайком поселились мигранты. Они самовольно подключили дом к ближайшей линии электропередачи.