Прокуратура проверит мини-садик в Каменске-Уральском, где получил травму полуторагодовалый ребенок

10:22 | 11.01.2018

18 декабря 2017 года полуторагодовалый ребенок получил травму в мини-садике досугового центра «Витаминка» в Каменске-Уральском.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, мать, забирая ребенка из мини-садика, обнаружила у сына отсутствие переднего зуба. При обращении в стоматологическую клинику у малыша диагностировали осложненный перелом коронки, неполный вывих переднего зуба. В итоге зуб был удален врачом.



«В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства получения травмы ребенком, запрошены медицинские документы для установления степени тяжести вреда, причиненного его здоровью. Также будет проверено соблюдение требований законодательства при предоставлении услуг по присмотру за малолетними детьми, в том числе соответствие количества воспитателей числу находящихся в группе детей», — рассказали в пресс-службе.





Фото: 62info.ru