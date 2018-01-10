ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 10 января 2018 года

10:09 | 11.01.2018

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, 10 января произошло четыре ДТП с пострадавшими, 5 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе 1 ребёнок.



Так, в 16:00 на ул. Шефской в Екатеринбурге водитель автомашины «Хендэ Санта Фе», в состоянии алкогольного опьянения, неправильно выбрал скорость движения, допустил наезд на снежный отвал и занос транспортного средства с выездом на тротуар, где и произошел наезд на велосипедиста, движущегося во встречном направлении по тротуару. В результате ДТП девочка 2002 г. р. доставлена в 9-ю ДКБ, диагноз «перелом пальца руки».



За истекшие сутки выявлено нарушений ПДД:



Водителей в нетрезвом состоянии — 24;

Выезд на полосу встречного движения — 30;

Непредоставление преимущества пешеходам — 368;

Нарушения водителями маршрутного транспорта — 57;

Детские удерживающие устройства — 81;

Ремни безопасности — 720.



Информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.