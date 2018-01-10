Сергей Карякин сломал руку и выбыл из гонки «Дакар»

09:57 | 11.01.2018

Екатеринбургский гонщик-квадроциклист Сергей Карякин сломал руку во время пятого этапа ралли «Дакар» и досрочно выбыл из гонки.



«Сегодня в начале спецучастка на 44-м километре гонка для меня, к большому сожалению, закончена. При прохождении трассы я сломал руку! Извините, что не смог порадовать вас, друзья, на финише в Аргентине, обидно до слез», — написал в соцсетях Карякин.



Отметим, что в общем зачете Сергей Карякин шел на втором месте, а в прошлом году уральский спортсмен стал победителем ралли.





Фото: Сергей Карякин/ВКонтакте