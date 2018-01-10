На Урале серийные похитители Hyundai Solaris получили по пять с половиной лет строгого режима

09:39 | 11.01.2018

В Екатеринбурге вынесли приговор ранее судимым жителям Свердловской области Константину Пьянкову и Максиму Машенцеву. Их признали виновными в краже 9 автомобилей марки Hyundai Solaris, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Угоны совершались с марта по май 2017 года на территории Екатеринбурга и Ревды. Ущерб оценивается более чем в 4,4 млн рублей. Злоумышленники использовали специальное оборудование для взлома запирающих устройств и запуска двигателей.



«Объекты для хищений напарники определяли визуально на предмет отсутствия сигнализаций. Сбывать автомобили они не собирались, а планировали их возвращать собственникам за вознаграждение. Через социальные сети связывались с владельцами похищенных автомобилей и предлагали за них выкуп, сумма которого варьировалась в зависимости от их рыночной стоимости, года выпуска и эксплуатационного состояния», — добавили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.



Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Пьянкова и Машенцева к пяти с половиной годам колонии строгого режима каждого. Также они компенсируют ущерб пострадавшим. Приговор в законную силу не вступил.





Фото: ampravda.ru