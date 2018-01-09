Партнера екатеринбургского «Водоканала» с выручкой в сотни миллионов рублей грозятся обанкротить

19:53 | 10.01.2018

В Арбитражном суде Свердловской области продолжается коммерческий спор вокруг АО «Реагенты Водоканала» (ежегодная выручка предприятия может достигать 625 млн руб.), которое с 1996 года обеспечивает Екатеринбург и соседние регионы коагулянтами, использующимися при фильтрации питьевой воды на очистных станциях. В отношении предприятия подано исковое заявление о признании его банкротом. Сумма исковых требований составляет 18,9 миллиона рублей. Заседание по данному делу состоится завтра, 11 января.



Интересно, что с иском в суд обратилась компания ООО «Центрреагент», соучредителем которой выступает Ольга Богомазова, а директором — Дмитрий Зырянов. Ольга Богомазова, между тем, является директором АО «Реагенты Водоканала», а Зырянов — членом совета директоров акционерного общества.



Известно, что между ООО «Центрреагент» и АО «Реагенты Водоканала» были договорные отношения, в частности касающиеся поставки коагулянта полиалюминия гидрохлорида марки «Бопак-Е-Прайм». В 2015–2016 году в АО «Реагенты Водоканала» произошел корпоративный конфликт, который, судя по всему, не только не закончился, но и набирает обороты.



12 января в Арбитражном суде Свердловской начнется повторное рассмотрение иска компании «Коллинс Файненшиал Консалтинг ЛЛС» (штат Колорадо, США) к Ольге Богомазовой, ЗАО «НД-Инвест» (участник АО «Реагенты Водоканала»), АО «Реагенты Водоканала», ЗАО «Экомирпроект» и Анатолию Машанову (член совета директоров АО «Уральская водная компания») о восстановлении корпоративного контроля в АО «Реагенты Водоканала».



«Коллинс Файненшиал Консалтинг ЛЛС» (ранее Богомазова заявляла, что является бенефициаром компании) просит вернуть ей 381 780 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая, которые, по её мнению, сейчас распределены между рядом ответчиков по делу, а также признать недействительными некоторые решения совета директоров, которые принимались в 2015–2016 годах.



Фото: ЕМУП «Водоканал»