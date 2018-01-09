Улицу Шарташскую перекроют на четыре дня

17:45 | 10.01.2018

Участок улицы Шарташской от Кузнечной до Бажова перекроют на четыре дня, с 23 по 26 января.



Это связано со строительством газопровода к офисному зданию. Работы будет выполнять АО «Газмонтаж».





Фото: news.sputnik.ru