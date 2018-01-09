Названа предварительная причина пожара в цехе по производству изоляционных материалов в поселке Бобровском

17:24 | 10.01.2018

Стала известна возможная причина пожара в цехе по производству изоляционных материалов в поселке Бобровском Сысертского городского округа.



«Наиболее вероятной причиной пожара эксперты МЧС называют нарушение технологического процесса при изготовлении изоляционной бумаги», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.



На данный момент, по состоянию на 16:02, пожар потушен. Его площадь составила 1 200 кв. метров.



«По уточненной информации, пожар произошел в цехе по производству изоляционных материалов, в котором находилось производственное оборудование, лакокрасочные материалы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, смола, используемые в производственном процессе», — уточнили в пресс-службе.



Пострадавших нет. Превышение ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано.





Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области