Шагающий экскаватор Уралмашзавода отправился на добычу высококачественного антрацита в Сибирь

16:59 | 10.01.2018

Шагающий экскаватор Уралмашзавода драглайн ЭШ 11/75 продан ООО «Разрез Восточный». Машина будет выполнять работы по добыче уникального высокотехнологичного сырья — высококачественного антрацита — в Новосибирской области.



Экскаватор представляет собой поворотную машину с электромеханическим механизмом шагания и рабочим оборудованием драглайна, длина стрелы — 75 метров, объем ковша — 11 кубических метров. Информационная система позволяет контролировать производительность, энергоемкость, температуру и другие параметры работы.



Напомним, что контракт с управляющей компанией «ВостокУголь» на поставку драглайна подписан в октябре 2016 года. Это пятая машина данного типа, изготовленная на заводе.