Повременной тариф введут на всем наземном общественном транспорте Екатеринбурга

15:54 | 10.01.2018

В Екатеринбурге с 1 февраля вводится повременной тариф оплаты проезда. Это касается всех видов наземного транспорта, как муниципального, так и коммерческого, передает «Накануне.RU» со ссылкой на председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Игоря Федотова.



«Для начала правильно называть тариф не повременным, а пересадочным, ведь основное его назначение — обеспечить людям достаточно комфортную возможность пересаживаться на транспорт в нужном направлении. Пусть каждый решает сам, как ему будет удобнее», — отметил чиновник.



По словам Федотова, тестирование тарифа прошло успешно. С 1 февраля он дополнит уже существующие варианты оплаты. Те, у кого уже есть Е-карты, могут перепрограммировать их или приобрести новые.



«Было порядка 135 активных пользователей карт, около 85 % пользователей выбрало 30-минутный тариф за 28 руб., оставшиеся 15 % — 60-минутный за 40 руб. 55 % пользовавшихся 30-минутным тарифом успевало делать одну пересадку и более, около 33 % успевало делать более двух пересадок. Более 70 % пользователей часового тарифа успевало пересаживаться два раза и более, 20 % — более трех раз», — сказал Федотов.



Отметим, что в метро тариф вводить пока не собираются.