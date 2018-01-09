54-летний житель Березовского застрелил знакомого из охотничьего ружья

14:39 | 10.01.2018

В отношении 54-летнего жителя города Березовского возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, свердловчанин выстрелил из принадлежащего ему охотничьего ружья 12-го калибра в своего знакомого 1965 года рождения. Инцидент произошел вечером 29 декабря в частном доме на улице Советской.



От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Причиной убийства, по версии следствия, стал личный конфликт. Сейчас по данному делу ведется следствие.





Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области