Из-за указа Путина о детях свердловский бюджет будет изменён

14:29 | 10.01.2018

В самое ближайшее время будут внесены изменения в бюджет Свердловской области. Причиной послужил новый, предложенный президентом России Владимиром Путиным закон о введении с 1 января наступившего года ежемесячной выплаты в связи с рождением первого и второго ребёнка.



Изменения, вносимые в региональный бюджет, будут сначала рассмотрены в рамках комитета по бюджету, финансам и налогам. В областном бюджете будут запланированы выплаты для сохранения гарантий родителям при рождении первого ребенка, а также изменятся объемы бюджетных ассигнований по ТФОМСу, рассказал председатель комитета Владимир Терешков.



Фото: zsso.ru