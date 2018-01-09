За ночь на Городском пруду Екатеринбурга появилась огромная надпись «ЭКСПО»

В Екатеринбурге, на Городском пруду, в ночь с 9 на 10 января появилась самая крупная надпись «ЭКСПО» в мире. Ее создатели, студенческая молодежь, сторонники движения #ЯзаЭКСПО, рассказали, что высота букв местами достигает 100 метров, а длина линий всех букв превышает километр. Надпись видна из самолета и теоретически с Международной космической станции.«Изначально мало кто верил в успех мероприятия. Погода не самая приятная. Ночь. Многое делалось по интуиции. Но сила воли плюс характер — и лопаты активно хрустели и ломались под натиском снега. Мы не отступали и под покровом темноты прорубали линии на пруду. Нас спасал горячий чай. Спустя 4 часа произошла встреча «Союз» — «Аполлон»: мы замкнули букву «О» и были счастливы», — рассказали инициаторы.Напомним, что за проведение Всемирной выставки ЭКСПО в 2025 году Екатеринбург соперничает с Парижем, Баку и Осакой.