В Свердловской области приостановлена деятельность двух партий

13:43 | 10.01.2018

В Свердловской области областным судом на полгода приостановлена деятельность двух партий - Партии свободных граждан и Российской партии народного управления.



В обоих случаях причиной стало непредоставление сведений о поступлении и расходовании средств партии, Российская партия народного управления также не предоставила информацию о продолжении своей деятельности.



Решение суда может быть обжаловано в течение месяца.





Фото: ngzt.ru