«Автомобилист» потерпел поражение от московского ЦСКА

13:23 | 10.01.2018

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» с минимальным счетом 3:4 уступил одному из лидеров конференции «Запад» - московскому ЦСКА. Встреча проходила в столице.



Следующий для «Автомобилиста» матч пройдет 11 января в Подольске против «Витязя» (Московская область).



Сейчас уральская команда занимает третью строчку конференции «Восток».





