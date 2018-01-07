Новый автобусный маршрут появится в Екатеринбурге

13:07 | 10.01.2018

Новый автобусный маршрут должен появиться в Екатеринбурге до марта, об этом сообщил телеканалу ЕТВ глава комитета по транспорту администрации города Игорь Федотов.



Маршрут № 53, который, по планам мэрии, свяжет микрорайон Солнечный с железнодорожным вокзалом, необходим для лучшей транспортной доступности микрорайона, а запустить его могут до 1 марта 2018 года.



Маршрут был разработан специалистами фонда «Город.PRO» для новой маршрутной сети, но администрация города решила воспользоваться проектом еще до начала транспортной реформы.



В первых месяцах 2018 года будут разыграны оставшиеся с прошлого года контракты по коммерческим маршрутам, их около 20, одновременно с ними будет проведён тендер на совершенно новый — № 53.



Фото: ru.wikipedia.org