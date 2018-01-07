На Серовском тракте автомобиль съехал в кювет. Пострадала 13-летняя девочка

Накануне в ДТП на Серовском тракте пострадала несовершеннолетняя. Водитель, управлявший Chevrolet Cruze, неправильно выбрал скорость, потерял управление и съехал в кювет.В результате 13-летняя пассажирка получила травму в виде компрессионного перелома грудных позвонков и была госпитализирована.Как пояснили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, на данном участке дороги (с 287-го по 290-й км трассы) сопутствующим фактором повышенной аварийности (29 ДТП за 2017 год) является колейность.«В 2017 году на данном участке автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов были запланированы работы по ликвидации колейности, но эти работы проведены не были. В связи с этим в отношении владельца автомобильной дороги ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» возбуждено административное производство по ст. 12.34 КоАП РФ за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте автомобильной дороги», — сказали в пресс-службе.Также на данном участке трассы был ограничен скоростной режим.