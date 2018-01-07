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Рубрика: Новости дня


12:57 | 10.01.2018

На Серовском тракте автомобиль съехал в кювет. Пострадала 13-летняя девочка

Накануне в ДТП на Серовском тракте пострадала несовершеннолетняя. Водитель, управлявший Chevrolet Cruze, неправильно выбрал скорость, потерял управление и съехал в кювет.

На Серовском тракте автомобиль съехал в кювет. Пострадала 13-летняя девочка


В результате 13-летняя пассажирка получила травму в виде компрессионного перелома грудных позвонков и была госпитализирована.

На Серовском тракте автомобиль съехал в кювет. Пострадала 13-летняя девочка


Как пояснили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, на данном участке дороги (с 287-го по 290-й км трассы) сопутствующим фактором повышенной аварийности (29 ДТП за 2017 год) является колейность.

«В 2017 году на данном участке автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов были запланированы работы по ликвидации колейности, но эти работы проведены не были. В связи с этим в отношении владельца автомобильной дороги ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» возбуждено административное производство по ст. 12.34 КоАП РФ за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте автомобильной дороги», — сказали в пресс-службе.

Также на данном участке трассы был ограничен скоростной режим.


Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

© «Вечерние Ведомости»

 


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