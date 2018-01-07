Юрий Чайка назначил прокуроров Талицкого и Новолялинского районов Свердловской области

Григорий Чесноков

Александр Михайленко

В Свердловской области назначены прокуроры Талицкого и Новолялинского районов, соответствующий приказ подписан генеральным прокурором РФ Юрием Чайкой.Так, должность прокурора Талицкого района займет младший советник юстиции Григорий Андреевич Чесноков. В органах прокуратуры служит с 2009 года. Ранее, с апреля 2017 года, он состоял в должности прокурора отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Свердловской области.Также приказом генпрокурора назначен прокурор Новолялинского района. Им стал Александр Александрович Михайленко. В органах прокуратуры служит с 2007 года. До этого, с октября 2014 года, занимал должность заместителя прокурора Новолялинского района.