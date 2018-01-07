ЕМУП «Водоканал» возьмет кредит почти на полмиллиарда рублей

12:33 | 10.01.2018

Екатеринбургский «МУП» Водоканал» возьмет в кредит на пять лет 495 миллионов рублей. Электронный аукцион на право заключения контракта на оказание услуг по предоставлению невозобновляемой кредитной линии состоялся накануне. Всего на аукцион заявились три участника, победитель пока неизвестен.



ЕМУП планируется расплатиться с кредитором до октября 2023 года за счет денежных средств, получаемых за оказанные услуги водоснабжения и (или) водоотведения, а также в виде платы за подключение к сетям.