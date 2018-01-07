Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 9 января 2018 года

12:04 | 10.01.2018

За прошедшие сутки с 08:00 09.01.2018 до 08:00 10.01.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 96 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 64 противоправных деяния. Из них: 3 убийства, 3 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 3 грабежа, 31 кража чужого имущества, в том числе 4 квартирных, 9 фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе 5 фактов сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 6 ДТП, в которых 2 человека погибли, еще 10 пострадали, в том числе 1 ребенок.



За минувшие сутки на территории области проведено 9 мероприятий, в которых приняли участие до 2890 человек. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области