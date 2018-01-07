В Свердловской области задержали психбольного, промышлявшего грабежами

11:58 | 10.01.2018

Сотрудники ГИБДД задержали мужчину, подозреваемого в серии грабежей на территории Верхней Салды. По имеющейся информации, он совершил два преступления, в том числе выхватил сумку с деньгами у пенсионерки, после чего сбежал.



Как стало известно позже, ранее мужчина уже задерживался за совершение подобных преступлений. Тогда он был признан невменяемым и направлен на лечение в медицинское учреждение закрытого типа, однако в августе 2017 года его освободили.



Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области, сейчас в отношении свердловчанина возбуждено два уголовных дела, но по заключению судебно-медицинской и психиатрической экспертизы мужчина вновь признан невменяемым. В связи с этим материалы направлены в суд для принятия решения о помещении салдинца в психиатрическую клинику. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.