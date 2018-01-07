На четвертом этапе ралли «Дакар» Сергей Карякин финишировал первым

11:38 | 10.01.2018

Уральский гонщик-квадроциклист Сергей Карякин победил в четвертом этапе ралли-марафона «Дакар», который завершился в перуанском городе Сан-Хуан-де-Маркона. Вторым стал чилиец Игнасио Касале, третьим — перуанец Алексис Эрнандес.



В общем зачете лидирует чилийский гонщик. Карякин проигрывает ему 25 минут 30 секунд и занимает второе место. Третье место за аргентинцем Пабло Копетти.



Финиш «Дакара» запланирован на 20 января. Напомним, что в прошлом году Сергей Карякин стал победителем ралли.





Фото: shaytanka.ru