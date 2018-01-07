До шести лет лишения свободы может получить фельдшер Невьянской районной больницы

11:08 | 10.01.2018

Участкового фельдшера Невьянской центральной районной больницы обвиняют в мошенничестве при проведении диспансеризации.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, по версии следствия, с июня по июль 2016 года женщина составила заведомо ложные сведения о прохождении диспансеризации 19 граждан.



В результате сотрудница получила стимулирующие выплаты, а медицинскому учреждению были перечислены средства на проведение диспансеризации.



Сейчас уголовное дело передано в Невьянский городской суд. Фельдшеру грозит реальный срок лишения свободы до шести лет.





Фото: isk1.ru