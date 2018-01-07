ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 9 января 2018 года

11:05 | 10.01.2018

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, 9 января произошло шесть ДТП с пострадавшими, 2 человека погибли, ещё 10 получили травмы различной степени тяжести, в том числе 1 ребёнок.



Так, в 08:50 на 211-м км автодороги Екатеринбург — Тюмень водитель автомашины «Татра» неправильно выбрал скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением автомашины, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил наезд на ограждение, а затем столкновение с автомашиной «Форд-Транзит», которая двигалась во встречном направлении.

В результате ДТП водитель автомашины «Форд-Транзит» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Двое мужчин, пассажиры автомашины «Форд-Транзит», с тяжёлыми травмами госпитализированы в ЦРБ Талицы.



В 13:00 на 283-м км автодороги Пермь — Екатеринбург водитель автомашины «Тойота-Королла», двигаясь со стороны Перми в сторону Екатеринбурга, неправильно выбрал скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением автомашины и допустил наезд на ограждение справа по ходу движения, после чего столкнулся с попутно двигающейся автомашиной «Рено-Логан», затем автомашину «Тойота-Королла» отбросило на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной «Исудзу 47052А», которая двигалась во встречном направлении.

В результате ДТП пассажир автомашины «Тойота-Королла», мужчина 1985 г. р., от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Водитель автомашины «Тойота-Королла» с полученными травмами госпитализирован в ЦРБ г. Н. Серги.



В 10:40 на 290-м км автодороги Екатеринбург — Н. Тагил — Серов водитель автомашины «Шевроле-Круз», двигаясь со стороны Н. Тагила в сторону Екатеринбурга, неправильно выбрал скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением автомашины и допустил съезд с проезжей части дороги в левый кювет по ходу движения.

В результате ДТП пассажирка автомашины «Шевроле-Круз», ребенок, девочка 2004 г. р., получила травмы в виде компрессионного перелома 5, 6, 7-го грудных позвонков и была доставлена в ЦГБ г. Невьянска.



В 09:10 на 6-м км автодороги Ревда — Дегтярск — Курганово женщина — водитель автомашины «ЗАЗ Шанс», в состоянии алкогольного опьянения, (составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ), двигаясь со стороны Дегтярска в сторону Ревды, неправильно выбрала скорость, не обеспечила постоянный контроль за движением автомашины, выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где и допустила столкновение с автомашиной «Лада-211440», которая двигалась во встречном направлении.

В результате ДТП водитель автомашины «ЗАЗ Шанс» получила травмы в виде перелома левого предплечья и ушибов, амбулаторное лечение.

Водитель автомашины «Лада-211440» получил травмы в виде перелома костей носа, ушибов и поверхностной раны правого колена, назначено амбулаторное лечение.

Пассажир автомобиля «Лада-211440» получил травмы в виде перелома левой лучевой кости со смещением, госпитализирован в ГБ Ревды.



В 17:45 на 8-м км автодороги В. Тура — Красноуральск водитель автомашины ВАЗ-21122, будучи лишенным права управления, в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь со стороны Красноуральска в сторону В. Туры, при обгоне не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной «Мицубиси-Лансер», которая двигалась во встречном направлении.

В результате ДТП пассажирка автомашины ВАЗ-21122 получила травмы в виде ушиба грудной клетки и тупой травмы живота, назначено амбулаторное лечение.

Пассажирка автомашины «Мицубиси-Лансер» получила травмы в виде ушиба грудной клетки, назначено амбулаторное лечение.



За истекшие сутки выявлено нарушений ПДД:



Водителей в нетрезвом состоянии — 28;

Выезд на полосу встречного движения — 29;

Непредоставление преимущества пешеходам — 276;

Нарушения водителями маршрутного транспорта — 60;

Детские удерживающие устройства — 88;

Ремни безопасности — 715.



Информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.