В 2018 году на капитальный ремонт свердловских гидротехнических сооружений направят 250 миллионов

10:47 | 10.01.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил перечень гидротехнических сооружений, подлежащих капитальному ремонту в 2018 году: это ГТС Верхне-Синячихинского, Бисертского и Камышевского гидроузлов. Работы на данных объектах завершатся уже в этом году.



Также будет проводиться капитальный ремонт ГТС Кушвинского, Пелевинского и Нижнесалдинского гидроузлов, ГТС Александровского пруда на реке Зюрзя.



Отметим, что на данные работы будет направлено 250,1 миллиона рублей: 151,6 миллиона рублей из федерального бюджета, 74,6 из областного и 23,9 из местных.



«Пройдена защита бюджетных проектировок в Федеральном агентстве водных ресурсов, все мероприятия, планируемые на 2018 год, получили положительное заключение экспертов для выделения средств федерального бюджета. По результатам рассмотрения заявки правительства Свердловской области на 2018 год Федеральным агентством водных ресурсов принято положительное решение о двукратном увеличении объемов финансирования для Свердловской области по мероприятиям, направленным на предотвращение негативного воздействия вод», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.



Ежегодно в Свердловской области ремонтируется 7–8 гидротехнических сооружений. В 2018 году, благодаря ремонту, численность населения, подверженного риску затопления в случае аварии на ГТС, будет снижена на 1000 человек.





Фото: topre.ru