На ВИЗе к чемпионату мира по футболу снесут 1,6 тыс. гаражей

10:28 | 10.01.2018

В Верх-Исетском районе к чемпионату мира по футболу снесут 1 613 металлических гаражей.



Как сообщает пресс-служба районной администрации, объекты, которые подлежат демонтажу, расположены по следующим адресам:



улица Ленинградская, 27;

улица Шаумяна, 90, 92, 94;

улица Гурзуфская, 30;

улица Гурзуфская, 51;

улица Крауля, 87;

улица Волгоградская, 190;

улица Металлургов, 18а;

улица Белореченская, 5;

улица Ясная, 14;

улица Нагорная, 8а;

улица Бебеля, 114а;

гаражный массив № 3 в квартале улиц: Красных Зорь — Крауля;

территория в квартале улиц: Репина, Токарей, Крылова, Верх-Исетский бульвар, переулок Пестеревский, Московская, Малышева.



Снос производится на основании постановления главы города Екатеринбурга от 22.06.2000. При проведении демонтажных работ на месте будут также работать сотрудники отделов полиции № 8 и № 9.





Фото: ru.indeed.com